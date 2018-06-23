Российский гимнаст Юрий Буссе в восторге от Национальной арены гимнастики в Баку.

После своего выступления в субботу в Баку на квалификационных соревнованиях по спортивной гимнастике на юношеские Олимпийские игры Буссе сказал Trend, что он впервые в столице Азербайджана, и ему очень понравилось здесь выступать, передает Day.Az.

"У вас хорошая арена и качественные спортивные снаряды", - сказал он.

Гимнаст в целом остался доволен своими выступлениями и выразил надежду, что сможет попасть на Олимпийские игры.

"В целом выступления были успешными. Немного ошибся на брусьях, но это не сильно повлияло на результат. Надеюсь, что смогу попасть на Олимпиаду в Буэнос-Айресе", - сказал Буссе.

Отметим, что Юрий Буссе после первой ротации занимает первое место в многоборье с результатом 80,731 балла.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали квалификационные соревнования по спортивной гимнастике на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В квалификации на самый престижный турнир года принимают участие 52 юноши и 44 девушки из 32 стран.

Азербайджан на соревнованиях представляют Самира Гахраманова, Агамурад Гахраманов и Самед Маммедли.

Согласно результатам, полученным в квалификации многоборья, спортсмены, занявшие первые 17 мест, получат путевку на соревнования в Буэнос-Айресе. От страны могут квалифицироваться лишь один юноша и одна девушка.