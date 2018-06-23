Начались выступления азербайджанских гимнастов в квалификации к юношеской Олимпиаде - ФОТОРЕПОРТАЖ
23 июня 2018 16:22 134
В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовала вторая ротация гимнастов в квалификационных соревнованиях по спортивной гимнастике на юношеские Олимпийские игры.
Во второй ротации выступают также азербайджанские гимнасты Агамурад Гахраманов, Самед Мамедли и Самира Гахраманова.
Trend представляет фоторепортаж с выступлений азербайджанских гимнастов, передает Day.Az .Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!