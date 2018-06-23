Марадона потребовал доступ к тренировке сборной Аргентины на ЧМ-2018

23 июня 2018 17:54

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона потребовал доступ к тренировке национальной команды перед матчем группового этапа чемпионата мира против Нигерии, сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я хочу лично поговорить с игроками и объяснить им, что значит носить форму национальной команды", - сказал Марадона.

Он отметил, что всегда полностью отдавался игре в составе сборной Аргентины.

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