Марадона потребовал доступ к тренировке сборной Аргентины на ЧМ-2018
23 июня 2018 17:54 199
Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона потребовал доступ к тренировке национальной команды перед матчем группового этапа чемпионата мира против Нигерии, сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я хочу лично поговорить с игроками и объяснить им, что значит носить форму национальной команды", - сказал Марадона.
Он отметил, что всегда полностью отдавался игре в составе сборной Аргентины.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18:40