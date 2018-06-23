Турецкий гимнаст: Национальная арена гимнастики в Баку поражает своей положительной аурой

Национальная арена гимнастики в Баку поражает своей положительной аурой, сказал в субботу журналистам турецкий спортсмен Мехмет Айберк Косак, участвующий на квалификационных соревнованиях по спортивной гимнастике на юношеские Олимпийские игры. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Соревнования организованы на очень хорошем уровне. Национальная арена гимнастики поражает своей положительной аурой. Здесь на соревнованиях мы приобрели множество друзей", - сказал журналистам Косак.

Турецкий спортсмен отметил, что он надеется показать хорошее выступление.

"Важно выступить чисто и выложиться на все 100 процентов. Гимнасты в ротации до нас выступили очень хорошо, и нужно постараться, чтобы их обойти", - отметил турецкий гимнаст.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали квалификационные соревнования по спортивной гимнастике на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В квалификации на самый престижный турнир года принимают участие 52 юноши и 44 девушки из 32 стран.

Азербайджан на соревнованиях представляют Самира Гахраманова, Агамурад Гахраманов и Самед Маммедли.

Согласно результатам, полученным в квалификации многоборья, спортсмены, занявшие первые 17 мест, получат путевку на соревнования в Буэнос-Айресе. От страны могут квалифицироваться лишь один юноша и одна девушка.