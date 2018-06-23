Тренер юношеской сборной Азербайджана: Гимнасты выполнили свою задачу

Тренер юношеской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Геннадий Котельников остался доволен выступлениями своих подопечных на квалификационных соревнованиях по спортивной гимнастике на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе (Аргентина).

"Мои подопечные выполнили все, что планировалось. Конечно, было волнение, но уже после первых упражнений стресс ушел, в том числе, благодаря поддержке зала", - сказал Котельников Trend в субботу, передает Day.Az.

По его словам, после окончания квалификационных соревнований команда продолжит подготовку к следующему турниру, который пройдет в городе Глазго (Шотландия).

"Будем и дальше продолжать готовиться, работать на результат. Есть несколько снарядов, которые могут быть решающими, к ним мы будем более внимательно подходить и постепенно усложнять программу", - сказал Котельников.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали квалификационные соревнования по спортивной гимнастике на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В квалификации на самый престижный турнир года принимают участие 52 юноши и 44 девушки из 32 стран.

Азербайджан на соревнованиях представляют Самира Гахраманова, Агамурад Гахраманов и Самед Маммедли.

Согласно результатам, полученным в квалификации многоборья, спортсмены, занявшие первые 17 мест, получат путевку на соревнования в Буэнос-Айресе. От страны могут квалифицироваться лишь один юноша и одна девушка.