Азербайджанские гимнасты остались довольны выступлениями

Азербайджанские гимнасты Самед Мамедли и Агамурад Гахраманов остались довольны своими выступлениями на квалификационных соревнованиях по спортивной гимнастике на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Как отметил, Самед Мамедли, он отбросил волнение и сумел себя хорошо показать.

"Все шесть моих упражнений удались хорошо. Особенно хорошо выступил на коне. Несмотря на то, что это было мое первое крупное выступление, волнения было мало и смог собраться и хорошо выступить", - сказал Мамедли Trend в субботу.

В свою очередь, Гахраманов подчеркнул, что причиной хороших выступлений стали упорные тренировки.

"Я остался доволен своими выступлениями. Мы долго готовились к этому турниру и думаю, что все прошло хорошо. Больше всего мне понравились мои результаты в вольных упражнениях и на перекладине. На вольных я также получил свой наивысший балл на турнире - 13,100 балла", - сказал Гахраманов.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали квалификационные соревнования по спортивной гимнастике на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В квалификации на самый престижный турнир года принимают участие 52 юноши и 44 девушки из 32 стран.

Азербайджан на соревнованиях представляют Самира Гахраманова, Агамурад Гахраманов и Самед Маммедли.

Согласно результатам, полученным в квалификации многоборья, спортсмены, занявшие первые 17 мест, получат путевку на соревнования в Буэнос-Айресе. От страны могут квалифицироваться лишь один юноша и одна девушка.