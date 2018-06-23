В Баку прошло награждение призеров квалификации по спортивной гимнастике на юношескую Олимпиаду - ФОТО

В субботу в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров квалификационных соревнований по спортивной гимнастике на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По итогам многоборья победительницей среди девушек стала украинская гимнастка Анастасия Бачиньска, второе место заняла представительница Франции Каролин Хедуа, а третье - Дарья Белоусова из России.

Медали призерам вручили генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, президент технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по женской спортивной гимнастике Донателла Сакки и президент технического комитета Европейского союза гимнастики (UEG) по женской спортивной гимнастике Анка Габриэла Михаилеску-Григорас.

Среди юношей по итогам шести упражнений первые два места завоевали представители России - золото досталось Юрию Буссе, а серебро - Сергею Найдину. Бронзу же получил представитель Венгрии Кристиан Балаш.

Награды им вручили член исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева, член технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по мужской спортивной гимнастике Джефф Томсон и президент технического комитета Европейского союза гимнастики (UEG) по мужской спортивной гимнастике Том Фингвольд.