Азербайджанский гимнаст выступит на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе

Азербайджанский гимнаст Самед Мамедли квалифицировался на юношеские Олимпийские игры, которые пройду в октябре 2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентина).

По итогам квалификационных соревнований по спортивной гимнастике, которые прошли в субботу в Баку, Мамедли набрал в многоборье 77,931 балла, что позволило ему попасть в число 17 спортсменов, которые будут соревноваться на Олимпиаде в Буэнос-Айресе.

Другой азербайджанский гимнаст Агамурад Гахраманов, набравший 74,032 балла, занял 12 место, но из-за того, что от каждой страны может квалифицироваться только один гимнаст и одна гимнастка, Гахраманов не смог завоевать путевку в Аргентину.

Самира Гахраманова, представляющая страну в соревнованиях среди девушек по итогам многоборья набрала в общей сложности 43,665 балла, став двадцать седьмой, и также не смогла войти в число попавших на Олимпиаду.

Всего в квалификации на самый престижный турнир года приняли участие 52 юноши и 44 девушки из 32 стран.