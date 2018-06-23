ЧМ-2018: Мексика в шаге от плей-офф

23 июня 2018 23:01

Cборная Мексики нанесла поражение команде Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает РИА Новости.

Матч второго тура группы F, прошедший в субботу на "Ростов Арене", завершился победой мексиканцев со счетом 2:1. Голы у мексиканцев забили Карлос Вела (26-я минута, с пенальти) и Хавьер Эрнандес (66), у корейцев отличился Сон Хын Мин (90+3).

 

Мексиканцы одержали две победы и завершат групповой этап 27 июня в Екатеринбурге матчем против сборной Швеции. Южнокорейские футболисты потерпели два поражения и в следующем матче сыграют в этот же день в Казани против сборной Германии.

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