ЧМ-2018: Мексика в шаге от плей-офф

Cборная Мексики нанесла поражение команде Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает РИА Новости.

Матч второго тура группы F, прошедший в субботу на "Ростов Арене", завершился победой мексиканцев со счетом 2:1. Голы у мексиканцев забили Карлос Вела (26-я минута, с пенальти) и Хавьер Эрнандес (66), у корейцев отличился Сон Хын Мин (90+3).

Мексиканцы одержали две победы и завершат групповой этап 27 июня в Екатеринбурге матчем против сборной Швеции. Южнокорейские футболисты потерпели два поражения и в следующем матче сыграют в этот же день в Казани против сборной Германии.