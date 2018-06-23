Лучшие моменты квалификации по спортивной гимнастике на юношескую Олимпиаду - ФОТОРЕПОРТАЖ
23 июня 2018 23:08 160
В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики прошла кваликация по спортивной гимнастике на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Отметим, что азербайджанский гимнаст Самед Мамедли набрал в многоборье 77,931 балла, что позволило ему попасть в число 17 спортсменов, которые будут соревноваться на Олимпиаде в Буэнос-Айресе.
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