Лучшие моменты квалификации по спортивной гимнастике на юношескую Олимпиаду - ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики прошла кваликация по спортивной гимнастике на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Отметим, что азербайджанский гимнаст Самед Мамедли набрал в многоборье 77,931 балла, что позволило ему попасть в число 17 спортсменов, которые будут соревноваться на Олимпиаде в Буэнос-Айресе.

Trend представляет читателям лучшие моменты с соревнований.