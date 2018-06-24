Перуанец Фарфан госпитализирован с сотрясением мозга

Нападающий сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан получил травму и был госпитализирован в одну из московских клиник. У футболиста выявлено сотрясение мозга, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Во время тренировки в Химках Фарфан и Джереми Агирре столкнулись головами, в результате чего Джефферсон потерял сознание и был госпитализирован в одну из столичных клиник. "Во время сегодняшней тренировки Фарфан получил черепно-мозговую травму в результате столкновения с вратарем. Сразу после получения повреждения футболист был переведен в клинику, назначенную местным организационным комитетом чемпионата мира, где были проведены все соответствующие медицинские исследования. Как отметил доктор сборной Перу Хулио Сегура, результаты обследования являются благоприятными для игрока. Однако, по медицинским показаниям, Фарфан останется в клинике для улучшения показателей его здоровья", - говорится в заявлении Федерации футбола Перу".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", ближайшие сутки нападающий проведет в больнице. Решение об участии Фарфана в заключительном матче со сборной Австралии, запланированном на вторник, будет принято позже.