Наставник сборной Германии: матч со шведами – это детектив

Чемпион мира сборная Германии одержала тяжелейшую победу над командой Швеции 2:1. Решающий мяч полузащитник немцев Тони Кроос забил на исходе добавленного времени, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Проигрыш лишал бы сборную Германии шансов на выход из группы и, как следствие, титула чемпиона мира. Ничья бы делала положение немецкой команды очень тяжелым. Но немцы, уступив в первом тайме 0:1, сумели добиться столь нужной победы. Последние 10 минут германская команда играла в меньшинстве после удаления защитника Джерома Боатенга.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сравнил сценарий матча с детективом. "Конечно, это был практически детектив, за последние десять минут мы шли на максимальный риск, тем более у нас было численное меньшинство. Мы должны были победить любыми средствами, даже вничью нельзя было играть. До самого конца это была чистая драма, такое регулярно бывает в футболе. Мне было очень приятно после победного гола, тем более Кроос редко ошибается, для меня это был чрезвычайно радостный момент", - цитирует Лёва ТАСС.

Тренер сборной Германии отметил, что его команда заметно прибавила после перерыва. "Мне понравился тот факт, что во втором тайме мы не нервничали из-за отставания и не стали играть суетливо. Мы старались правильно подготовить наши шансы, быстро пасоваться, чтобы шведы устали. Наша команда создавала высокий уровень давления, мне понравился моральный настрой моих футболистов, чувствовалась уверенность, что мы сможем переломить ход игры. Конечно, в первом тайме были неприятные моменты, мы допускали ошибки, но оставались уверенными в своей победе".