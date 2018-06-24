Тренер сборной Аргентины отказался пожать руку хорватскому специалисту

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал наставника команды Аргентины Хорхе Сампаоли после матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года. Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

"Сампаоли не пожал мне руку и не поздравил с победой после игры. Я никогда себе не позволял уходить с поля, не пожав руки своему оппоненту. Я перед матчем подарил Сампаоли футболку сборной Хорватии. Надеюсь, он это запомнит на всю свою жизнь.Нужно оставаться мужчиной при любой ситуации. Считаю, что Сампаоли не может быть великим тренером, раз он позволяет себе такое поведение", - сказал Далич.

После двух туров лидирует в группе D сборная Хорватии (6 очков), обеспечившая себе выход в 1/8 финала. Второе место занимает команда Нигерии (3). У Аргентины и Исландии равное количество очков (1).