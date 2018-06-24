"Милан" находится на грани исключения из Лиги Европы

Футбольный клуб "Милан" рискует попасть под санкции Союза европейских футбольных ассоциаций. Миланский клуб может понести наказание из-за вменяемого ему со стороны УЕФА нарушения финансового фэйр-плей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Европейская организация намерена исключить "Милан" из розыгрыша Лиги Европы 2018/19, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Calciomercato. Кроме того, "россонери" также будут обязаны выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.