"Милан" находится на грани исключения из Лиги Европы

24 июня 2018 11:50

Футбольный клуб "Милан" рискует попасть под санкции Союза европейских футбольных ассоциаций. Миланский клуб может понести наказание из-за вменяемого ему со стороны УЕФА нарушения финансового фэйр-плей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Европейская организация намерена исключить "Милан" из розыгрыша Лиги Европы 2018/19, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Calciomercato. Кроме того, "россонери" также будут обязаны выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

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