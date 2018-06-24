Сборная Германии извинилась перед шведами за поведение после матча‍

Сборная Германии по футболу принесла извинения команде Швеции за бурное празднование тренерского штаба и игроков победного гола в ворота шведов, сообщает "Советский спорт".

Об этом информирует официальная страница немецкой сборной в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Игра была очень волнительной, в конце матча тренерский штаб нашей команды позволил проявить чересчур эмоциональную реакцию или жесты в адрес соперника. Это не наш стиль, поэтому мы просим прощения у главного тренера сборной Швеции и его команды", - говорится в сообщении.

Немцы одержали волевую победу над шведами со счетом 2:1. Победный мяч на 95 минуте игры забил полузащитник Тони Кроос.

27 июня сборные Германии и Швеции проведут заключительные матчи группового этапа мундиаля. Обе команды сейчас имеют в своем активе по три очка.