Сборная Германии извинилась перед шведами за поведение после матча
Сборная Германии по футболу принесла извинения команде Швеции за бурное празднование тренерского штаба и игроков победного гола в ворота шведов, сообщает "Советский спорт".
Об этом информирует официальная страница немецкой сборной в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Игра была очень волнительной, в конце матча тренерский штаб нашей команды позволил проявить чересчур эмоциональную реакцию или жесты в адрес соперника. Это не наш стиль, поэтому мы просим прощения у главного тренера сборной Швеции и его команды", - говорится в сообщении.
Немцы одержали волевую победу над шведами со счетом 2:1. Победный мяч на 95 минуте игры забил полузащитник Тони Кроос.
27 июня сборные Германии и Швеции проведут заключительные матчи группового этапа мундиаля. Обе команды сейчас имеют в своем активе по три очка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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