Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018

24 июня 2018 18:11

Англия разгромила Панаму в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".

Игра завершилась со счетом 6:1. Хет-трик на свой счет записал нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн, дублем отметился защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс и еще один мяч забил вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В составе панамцев первый мяч в истории страны в финальной части мундиалей забил 37-летний защитник Фелипе Балой.

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