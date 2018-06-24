ЧМ-2018: Сенегал против Японии - ИТОГИ МАТЧА

24 июня 2018 21:35

Сборные Сенегала и Японии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в Екатеринбурге. пишет Интерфакс.

Встреча закончилась со счетом 2:2.

В сборной Сенегала голы забили Садио Мане на 11 минуте матча, Мусса Ваге на 71 минуте.

В команде Японии голы забили Такаси Инуи на 34 минуте, Кэйсукэ Хонда на 78 минуте.

 

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Сенегал победил команду Польши со счетом 2:1 (0:1), а сборная Японии обыграла команду Колумбии со счетом 2:1.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

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