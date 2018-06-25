Известный аргентинский тренер предложил выгнать Месси из сборной
25 июня 2018 13:04 185
Известный аргентинский тренер Рикардо Карусо Ломбарди раскритиковал форварда Лионеля Месси, сообщает передает Day.Az со ссылкой на Советский спорт.
"Месси "съел" семь тренеров. Мне кажется, он специально сыграл плохо, чтобы подставить Хорхе Сампаоли. Нужно выгнать Месси из сборной", - цитирует Ломбарди Marca. Также специалист отметил равнодушное отношение Месси к игре.
"Он всегда хочет быть окружен футболистами, которые ему нравятся, но не лучшими игроками", - отметил он.
Ранее Легендарный нападающий Диего Марадона заявил, что не считает Месси лидером сборной Аргентины.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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