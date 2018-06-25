Чемпионат мира футболу в России побил новый рекорд - ВИДЕО

25 июня 2018 16:02

В общей сложности, команды за три матча забили 14 мячей. Последний раз такая голевая активность была зафиксирована в 1990 году в Испании, передает Day.Az со ссылкой на http://5-tv.ru.

Наиболее отличилась сборная Англии. Родоначальники футбола забили в ворота команды Панамы рекордное на чемпионате число мячей. Игра завершилась с разгромным счётом 6:1 в пользу британцев.

А на матче Колумбия-Польша, который состоялся в Казани, был установлен рекорд по посещаемости. За игрой на трибунах наблюдали почти 43 тысячи болельщиков.

Очевидно, рекорды еще продолжатся в играх одной восьмой финала. Выход туда уже обеспечили себе шесть команд. Помимо российской сборной и Уругвая, право на участие в турнире получили команды из Франции, Хорватии, Англии и Бельгии.

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Чемпионат мира футболу в России побил новый рекорд - по результативности

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