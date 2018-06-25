Сборная России крупно уступила Уругваю на ЧМ-2018 - ВИДЕО

Сборная России крупно уступила Уругваю в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:3, сообщает "Советский спорт".

На десятой минуте игры нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева со штрафного. Уже через 13 минут мяч предательски залетел в ворота от ноги полузащитника испанского "Вильярреала" Дениса Черышева. А уже на 90-й минуте форвард французского "ПСЖ" Эдинсон Кавани сделал счет разгромным. На 36-й минуте матча защитник санкт-петербургского "Зенита" был удален с поля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

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