Саудовская Аравия вырвала победу у Египта на ЧМ-2018

Сборная Саудовской Аравии вырвала победу у Египта в концовке матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".

На 22-й минуте встречи счет открыл египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах, однако в самом конце первого тайма был назначен пенальти, который реализовал саудовский полузащитник Сальман Аль-Фаридж. Победный мяч на 95-й минуте матча забил хавбек национальной команды Саудовской Аравии Салем Аль-Доссари, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, саудовцы заняли третье место в группе А.