ЧМ-2018: Чудовищный промах Криштиану Роналду и гол Ирана на последних секундах - ФОТО
26 июня 2018 00:02 504
Сборная Португалии не смогла обыграла Иран в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Игра завершилась со счетом 1:1, сообщает "Советский спорт".
Единственный мяч забил вингер турецкого "Бешикташа" Рикарду Куарежма на 45-й минуте игры. Однако на 93-й минуте встречи Карим Ансарифард с пенальти сравнял счет.
На 53-й минуте нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду не смог реализовать удар с 11-метровой отметки.
Таким образом, Португалия вышла из группы со второго места и сыграет с Уругваем в 1/8 финала мундиаля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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