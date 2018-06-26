ЧМ-2018: Чудовищный промах Криштиану Роналду и гол Ирана на последних секундах - ФОТО

Сборная Португалии не смогла обыграла Иран в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Игра завершилась со счетом 1:1, сообщает "Советский спорт".

Единственный мяч забил вингер турецкого "Бешикташа" Рикарду Куарежма на 45-й минуте игры. Однако на 93-й минуте встречи Карим Ансарифард с пенальти сравнял счет.

На 53-й минуте нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду не смог реализовать удар с 11-метровой отметки.

Таким образом, Португалия вышла из группы со второго места и сыграет с Уругваем в 1/8 финала мундиаля.