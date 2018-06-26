Левандовски: Польше досталась самая сложная группа на ЧМ-2018

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски заявил, что его команде досталась самая сложная группа на чемпионате мира по футболу в России, передаетDay.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как бы удивительно ни звучало, но нам досталась на этом чемпионате самая сложная группа. Мы были уверены, что находимся в форме и готовы к игре. Однако нам пришлось столкнуться с лучшим игроками с разных континентов, но мы не будем жаловаться сейчас. Наша команда будет верить, что сможет выиграть хотя бы один матч", - заявил Левандовски.

Также футболист рассказал, чего не хватило полякам для выхода из группы.

"Больше мы бегали или меньше - не имеет значения, мы хотели играть так, как лучше всего у нас получается. Мячи не забиваются от количества преодоленных километров во время матча. Нам не хватило некоторых деталей, важных для футбола, например, мы не так тщательно следили за оппонентом, но лично мне хотелось бы больше голевых моментов", - добавил форвард.

Напомним, что борная Польши уступила командам Колумбии и Сенегала и потеряла шансы на выход из группы.

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