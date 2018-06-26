ФИФА оштрафовала Аргентину и Хорватию за беспорядки на ЧМ-2018 - ВИДЕО

Международная федерация футбола оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) и Хорватский футбольный союз (HNS) за беспорядки с участием болельщиков обеих сборных во время матча группового этапа чемпионата мира-2018 в России. Об этом сообщается в релизе пресс-службы ФИФА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Встреча группы D между командами Аргентины и Хорватии прошла 21 июня в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хорватов. После матча в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором несколько болельщиков сборной Аргентины избили поклонника команды Хорватии.

Как отмечается, аргентинская сторона оштрафована на 105 тысяч швейцарских франков и получила предупреждение от ФИФА, которая уличила аргентинских фанатов не только в участии в драке, но и в бросании посторонних предметов, а также в скандировании оскорбительных и гомофобных песнопений. Кроме того, AFA понесла санкции за отказ игроков от флеш-интервью после матча.

Хорватская сторона наказана штрафом в 13 тысяч швейцарских франков за участие болельщиков в драках и за бросание посторонних предметов.

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