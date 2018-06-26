Египет начал расследование обстоятельств провала сборной на чемпионате мира по футболу

Комитет по делам молодежи и спорта египетского парламента создает комиссию по расследованию обстоятельств провального выступления национальной сборной на чемпионате мира по футболу в России. Египтяне на мундиале не выиграли ни одного матча, проиграв даже Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на NewsRucom.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", депутаты обвинили аргентинского тренера Эктора Купера и игроков в том, что они опозорили сборную и всю страну.

Но расследоваться будет и деятельность Футбольной ассоциации Египта.

Речь идет о решении избрать базой команды Грозный, расположенный вдалеке от стадионов, на которых проходили игры. Как отмечается, в гостинице не соблюдался режим, в ней находились актеры, актрисы и бизнесмены.

Отдельно депутаты коснулись обеда, на котором президент Чечни Рамзан Кадыров удостоил Мухаммада Салаха почетного гражданства. Это настроило против футболиста британские СМИ.

"Ассоциации следовало проявить деликатность и не вмешивать в это Салаха", - заявляют депутаты.



