«На Олимпиаде выделяется первая шестерка рейтиновых команд, включая Азербайджан»

Президент Федерации шахмат Израиля Моше Слав оценил расклад сил в преддверии стартующей 22 сентября в Батуми Олимпиады, отметив и сборную Азербайджана, передает передает Day.Az со ссылкой azerisport.com.

"Выделяется первая шестерка самых рейтинговых команд: США, Украина, Китай, Индия, Азербайджан и Россия. Но я в этот раз делаю ставку на Россию, победившую последний раз в 2002 году в Бледе", - подчеркнул Слав.