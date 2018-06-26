«На Олимпиаде выделяется первая шестерка рейтиновых команд, включая Азербайджан»

26 июня 2018 17:28

Президент Федерации шахмат Израиля Моше Слав оценил расклад сил в преддверии стартующей 22 сентября в Батуми Олимпиады, отметив и сборную Азербайджана, передает передает Day.Az со ссылкой azerisport.com.

"Выделяется первая шестерка самых рейтинговых команд: США, Украина, Китай, Индия, Азербайджан и Россия. Но я в этот раз делаю ставку на Россию, победившую последний раз в 2002 году в Бледе", - подчеркнул Слав.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az