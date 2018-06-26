Азербайджан выступит на ЧЕ среди смешанных команд

Сборная Азербайджана по дзюдо заявилась на чемпионат Европы среди сменных команд, который пройдет 18 июля в Екатеринбурге.

В соревновании выступят Тельман Велиев (73 кг), Турал Сафгулиев (90 кг), Ушанги Кокаури, Шаин Гехраманов (оба +90 кг), Ичинхорло Мунхцедев (57 кг), Аида Бахишова, Гюнель Гасанли (обе 70 кг) и Ирина Киндзерска (+70 кг).В соревновании примут участие команды из двадцати одной страны, передает Day.Az со ссылкой azerisport.com.