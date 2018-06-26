Форвард сборной Перу Фарфан находился в коме

"Он был без сознания примерно 30 минут и пришел в себя только в больнице. Он даже не реагировал на раздражители. Врач потом сказал нам, что Джефферсон находится в коме, поэтому в дальнейшем может произойти все что угодно", - приводит слова брата футболиста Джанкарло Чемпионат.com.

Напомним, что инцидент с Фарфаном произошел на тренировке сборной Перу, когда игрок столкнулся головой с партнером по команде, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.