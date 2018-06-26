Французы и датчане не смогли открыть счет в первом тайме

Перед этой игрой французы набрали шесть очков. Во встрече с датчанами их устраивала даже ничья, чтобы с первого места выйти из группы. В случае же поражения "трехцветных" уже их соперник, имеющий на счету 4 балла, возглавил бы турнирную таблицу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В первом тайме соперники практически ничего не создали у чужих ворот. На 13-й минуте у французов появился повод пожаловаться на решение судьи, который не увидел нарушения правил в моменте с Эрнандесом, сбитым в штрафной Далсгором.

В самой концовке тайма Жиру мог открыть счет в этой встрече, но не попал в ворота из выгодной позиции.

В параллельном матче группы "С" сборная Перу, потерявшая шансы на выход в плей-офф, побеждает австралийскую команду (3 очка) после первого тайма со счетом 1:0.