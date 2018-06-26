Франция и Дания сыграли первый в своем роде матч на ЧМ-2018

26 июня 2018 19:54

Сборные Франции и Дании сыграли вничью со счетом 0:0 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира - 2018. Об этом сообщает "Советский спорт".

Отмечается, что это первая нулевая ничья на мировом первенстве в России.

Французы, ранее обеспечившие себе выход в плей-офф, заняли первое место в группе с 7 очками, датчане (5 очков) стали вторыми.

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