ЧМ-2018: Сборная Перу разобралась с Австралией
Футболисты сборной Перу обыграли австралийцев в матче группового этапа чемпионата мира-2018 в России, сообщает РИА Новости.
Встреча заключительного тура группы C, состоявшаяся во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу перуанцев. Голами отметились Андре Каррильо (на 18-й минуте) и Хосе Паоло Герреро (50). Сборная Перу забила свои первые мячи на чемпионатах мира спустя 36 лет.
Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Его помощниками были Тихон Калугин и Антон Аверьянов.
Сборная Перу набрала три очка и заняла третье место в группе, команда Австралии (1) финишировала в квартете на последнем месте. Обе сборные завершили выступление на турнире, а команды Дании и Франции вышли в 1/8 финала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!