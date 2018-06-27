ЧМ-2018: Аргентина сотворила чуда, а вот Исландия не смогла
Сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира - 2018. Об этом сообщает "Советский спорт".
На 14-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Мессивывел команду вперед.
Счет на 51-й минуте встречи сравнял Виктор Мозес, который реализовал пенальти. Защитник аргентинцев Маркос Рохо забил победный мяч в ворота сборной Нигерии на 86-й минуте.
Таким образом, сборная Аргентины встретится с командой Франции в 1/8 финала мирового первенства.
В параллельном матче сборная Хорватии обыграла команду Исландии со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира - 2018.
Счет в матче на 53-й минуте открыл полузащитник хорватов Милан Бадель. Затем защитник сборной Исландии Гилфи Тор Сигурдссон восстановил равновесие. Финальную точку в матче поставил полузащитник команды Хорватии Иван Перишич.
Сборная Хорватии сыграет с командой Дании в 1/8 финала чемпионата мира - 2018.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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