Парламент Египта связал проигрыш своей команды на ЧМ с размещением в Грозном

Комитет по спорту и делам молодежи в парламенте Египта создаст специальную комиссию, которая расследует проигрыш сборной страны на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на tvrain.ru.

По данным телеканала, комитет, в частности, изучит решение о размещении сборной Египта в Грозном, вдали от стадионов, где проходили матчи ЧМ с участием команды.

В комитете предположили, что сборная не соблюдала режим во время нахождения в Грозном, так как в гостинице, в которой расположили футболистов, также присутствовали актеры и бизнесмены. В комитете заявили, что "глубоко расстроены" плохим выступлением египетской команды на ЧМ. Сборная страны проиграла во всех матчах группового этапа чемпионата - против Саудовской Аравии, Уругвая и России - и заняла последнее место в своей группе.

Депутаты также упомянули ужин, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров удостоил нападающего сборной Египта Мохаммеда Салаха звания почетного гражданина республики. Это мероприятие Кадыров провел 23 июня, после проигрыша египетской команды в матче с Россией. За день до этого сборная приняла участие в намазе в мечети в "Сердце Чечни" в Грозном.

Ответственными за провальную игру египетские депутаты назвали помимо игроков тренера команды Эктора Купера и Футбольную ассоциацию Египта. Ранее сообщалось, что Купер после завершения чемпионата покинет пост тренера: контракт с ним продлевать не будут.

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