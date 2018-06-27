Тренер аргентинцев Сампаоли согласовывал замену с Месси

Месси настоял на включение в стартовый состав нападающего Гонсало Игуаина. Выходивший в двух первых матчах Серхио Агуэро остался в запасе. Имеется информация о конфликте Лионеля и Серхио, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Но во втором тайме Агуэро все же появился на поле вместо защитника Николаса Тальяфико. Согласно сообщениям аргентинской прессы Сампаоли попросил у Месси разрешения выпустить форварда. И лишь после согласия капитан главный тренер произвел замену.