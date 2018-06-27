Эрнан Креспо: Сборная Аргентины еще не заиграла в полную силу

Бывший форвард аргентинской сборной Эрнан Креспо считает, что Аргентина еще покажет свой уровень на чемпионате мира, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Футболист считает, что игроки сборной Аргентины не показали все, на что способны, в групповых матчах мундиаля.

"Аргентинцы выполнили задачу-минимум - вышли в плей-офф, но они еще не показали свою силу. Мы не можем считаться фаворитами в матче с французами, но не забывайте, что мы аргентинцы, у нас есть характер, мы очень любим футболку с национальным флагом. Повторюсь, мы еще не играли в полную силу, так что, думаю, французы уже начали беспокоиться", - сказал Креспо.

Аргентина вышла в 1/8 со второго места в группе D, набрав четыре очка. Команда сыграла вничью с Исландией (1:1), проиграла Хорватии (0:3) и выиграла у Нигерии (2:1).

Свой следующий матч аргентинцы сыграют против Франции. Игра пройдет 30 июня в Казани и начнется в 18.00 по бакинскому времени.

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