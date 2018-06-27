Сенсация на ЧМ-2018: сборная Германии впервые в истории не смогла выйти из группы - ФОТО

Сборная Германии не смогла обыграть Южную Корею и завершила выступление на чемпионате мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Южной Кореи. Все мячи были забиты в компенсированное время: на 92-й минуте защитник Ким Юнь Квон открыл счет, а уже на 96-й минуте полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин отправил мяч в пустые ворота, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, Германия вылетает с турнира, а Швеция и Мексика отправляются в 1/8 финала мундиаля.

Сборная Германии впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой этам чемпионата мира. Во Франции в 1938 году Бундестим проиграл на старте, но там турнир начинался сразу с 1/16 финала.