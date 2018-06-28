Бразильцы вышли в плей-офф ЧМ-2018
Пятикратные чемпионы мира вышли в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места в группе Е. В среду в матче третьего тура группового этапа Неймар и компания обыграла сборную Сербии. Поединок прошел в Москве и завершился со счетом 2:0, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В первом тайме бразильцы больше контролировали мяч и создали ряд моментов у ворот соперника, один из которых завершился взятием ворот на 36-й минуте. Фелипе Коутиньо отдал великолепный пас на Паулиньо, который в касание переправил мяч в ворота сборной Сербии - 1:0.
В середине второго тайма бразильцы удвоили счет после подачи с углового: Тиаго Силва головой отправил мяч в ближний угол после подачи Неймара. Оба футболиста обнялись после гола, развеяв слухи о конфликте. После второго гола Бразилия, раскрепостившись, заиграла еще интереснее, и имела много моментов для того, чтобы довести счет до разгромного. Но счет больше не изменился.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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