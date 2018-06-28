ЧМ-2018: Сборная Швейцарии сразится со шведами
Сборная Швейцарии в заключительном третьем матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года не смогла одержать победу над национальной командой Коста-Рики. На голы Джемаили и Дрмича латиноамериканцы ответили результативными выстрелами Уостона и капитана Брайана Руиса с пенальти, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В самом начале первого тайма сборная Коста-Рики взялась штурмовать владения швейцарцев. Просто великолепным образом действовал Даниэль Колиндрес и только благодаря не менее фантастической игре вратаря Зоммера на ленточке, "часовщикам" удалось избежать пропущенного гола. Но ближе к экватору первой 45-ти минутки латиноамериканцы взяли паузу, чем сполна воспользовались подопечные Владимира Петковича: на 31-й минуте пушечным ударом в упор счет открыл Блерим Джемаили.
В концовке первого тайма особо ничего интересного не происходило, кроме грубых фолов с обеих сторон в середине поля. Очень активным был Джердан Шакири, выполнял роль диспетчера, но очень часто не понимали его замыслов партнеры по команде.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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