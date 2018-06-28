"Милан" обжалует в CAS годичное отстранение от еврокубков

Итальянский "Милан" подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Союза международных футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении футбольного клуба на один сезон от еврокубков за несоблюдение правил финансового fair play, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Напомним, из-за этого решения "Милан" в новом сезоне не сможет выступить в Лиге Европы, куда пробился по итогам чемпионата Италии сезона-2017/18. "Милан" безусловно верит, что CAS услышит аргументы клуба и воздержится от последующих комментариев до слушаний", - говорится в заявлении клуба, которое цитирует РИА Новости.