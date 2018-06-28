Мексиканец отпраздновал победу сборной на ЧМ с послом Южной Кореи на плечах - ВИДЕО
28 июня 2018 10:40 205
Южная Корея обыграла команду Германии на чемпионате мира, что позволило сборной Мексики, несмотря на поражение от шведов, пройти в плей-офф. После этого в Мехико и по всей Мексике начались гуляния. Консула Республики Корея в Мехико один из фанатов посадил себе на плечи, также дипломат выпил с празднующими мексиканцами текилы, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
- Корейский брат! Теперь ты мексиканец, - кричала консулу толпа, собравшаяся у здания посольства, чтобы выразить свою благодарность сборной Южной Кореи.
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