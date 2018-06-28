Сампаоли во время игры спросил у Месси разрешения выпустить Агуэро - ВИДЕО

28 июня 2018 14:06

Главный тренер сборной Аргентины  Хорхе Сампаоли во время матча 3-го тура группового турнира ЧМ-2018 с Нигерией (2:1) спросил у Лионеля Месси, стоит ли ему выпускать на поле Серхио Агуэро. Как сообщает Ole, в кадр трансляции попал момент, когда Сампаоли у бровки при счете 1:1 спрашивает у Месси разрешения выпустить Агуэро на замену. Очевидно, Лионель дает свое согласие, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Агуэро появился на поле вместо защитника Николаса Тальяфико. После этого аргентинцы забили победный гол усилиями Маркоса Рохо.

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Сампаоли во время игры спросил у Месси разрешения выпустить Агуэро

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