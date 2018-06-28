Бразильцы бурно отпраздновали победу команды в московском метро - ВИДЕО

Болельщики сборной Бразилии по футболу обрадовались победе команды над сборной Сербии и отпраздновали это в московском метро. Видео с их участием опубликовано на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На платформе одной из станций фанаты в желтых футболках и с флагами страны пели песни и били в барабаны, остальные пассажиры снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

Некоторые болельщики, выражали свою радость прямо в вагонах, декламируя кричалки.

После победы над Сербией сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Таким образом, сборная Бразилии набрала 7 очков в группе E, у Швейцарии - 5 , у Сербии - 3, у Коста-Рики - 1. В плей-офф сборная Бразилии сыграет с Мексикой.

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