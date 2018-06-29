Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 посетили около 5 млн человек

29 июня 2018 16:15

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура заявила, что Фестиваль болельщиков чемпионата мира 2018 года посетили около 5 млн человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что около 2,2 млн человек посетили матчи группового этапа чемпионата мира 2018 года.

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