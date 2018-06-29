Прошло награждение призеров Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике - ФОТО

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения первой группы победителей и призеров Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что в первой группе соревнующихся среди мужчин завершились выступления гимнастов возрастных категорий "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые", а среди женщин - в возрастной категории "взрослые".

В соревнованиях мужчин в возрастной категории "дети" победу одержал Шамхал Ахмедов, второе место занял Риад Сафаров, а третье - Фархад Шепелев. В возрастной категории "пре-юниоры" золотую медаль завоевал Рамин Демиров, серебряную - Анар Гасанов, а бронзовую - Айдын Ализаде. Среди юниоров сильнее оказался Самед Мамедли, сумевший опередить своего единственного в данной возрастной группе соперника Мансума Сафарова. В соревновании взрослых гимнастов Дарий Морозов сумел немного превзойти Мурада Агарзаева.

А в соревнованиях женщин в возрастной категории "взрослые" сильнее оказалась Самира Гахраманова, которая сумела опередить свою соперницу Валерию Шуляеву.

Сегодня в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

На турнире выступят более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Культурный центр "Зиря", Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

Женщины выступают в возрастных категориях "взрослых", "юниоров", "пре-юниоров", "детей" и "малышей", а мужчины - в возрастных группах "взрослых", "юниоров", "пре-юниоров", "детей", "малышей, "младших" и "детишек".

Соревнования продлятся два дня.

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