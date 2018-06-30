Ахмед Рустам: Очень нравится выступать в Национальной арене гимнастики

Мне очень нравится выступать в Национальной арене гимнастики, организация здесь на высшем уровне, сказал в пятницу Trend участник Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике, юный азербайджанский гимнаст Ахмед Рустам, передает Day.Az .

"Мне нравится как проходят соревнования, замечательно, что установлен большой экран и мы сразу видим сколько баллов получили за выступление", - сказал юный спортсмен.

Гимнаст подчеркнул, что конечно среди участников первенства есть конкуренция, и кто-то силен в одних упражнения, кто-то в других. Говоря о своем выступлении, Ахмед Рустам отметил, что оценивает его чуть выше среднего.

"Справиться с волнением помогает поддержка тренера. Мои родные живут в Украине, после соревнований обязательно позвоню и расскажу, о том как выступил", - добавил Ахмед Рустам.

В пятницу в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

На турнире принимают участие более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Культурный центр "Зиря", Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

Женщины выступили в возрастных категориях "взрослых", "юниоров", "пре-юниоров", "детей" и "малышей", а мужчины - в возрастных группах "взрослых", "юниоров", "пре-юниоров", "детей", "малышей, "младших" и "детишек".

Соревнования продлятся два дня.