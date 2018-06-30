Зрительница: В Национальной арене гимнастики в Баку организация соревнований всегда отличная

Мы очень рады наблюдать за соревнованиями Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике, сказала Trend зрительница соревнований Солмаз Ахмедова, передает Day.Az.

"Пришла поболеть за своего внука, который выступает в этом турнире, очень надеюсь, что он добьется больших результатов в спорте и будет достойно представлять Азербайджан на международной арене", - сказала она.

Зрительница подчеркнула, что проведение в стране турниров по спортивной гимнастике дает юным спортсменам стимул плодотворно тренироваться и добиваться поставленных целей.

"Я, посещаю соревнования в Национальной арене гимнастики, уже четвертый раз и могу сказать, что организация здесь всегда отличная. Зрители получают большое удовольствие от выступлений гимнастов", - добавила Солмаз Ахмедова.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

На двухдневном турнире принимают участие более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Культурный центр "Зиря", Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

Женщины выступают в возрастных категориях "взрослые", "юниоры", "пре-юниоры", "дети" и "малыши", а мужчины в возрастных группах "взрослые", "юниоры", "пре-юниоры", "дети", "малыши", "младшие" и "детишки".