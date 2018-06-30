Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчем с Испанией - ВИДЕО

Футболисты сборной России обратились к болельщикам в видеоролике перед матчем 1/8 финала чемпионата мира - 2018 с командой Испании. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дорогие друзья, болельщики! Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что поддерживали нас на протяжении трех матчей. Мы чувствовали вашу поддержку.

Нас ждет очень тяжелый матч с Испанией. Надеемся, вы все придете на стадион, будете смотреть игру по телевизору. Мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, и мы будет вас радовать!" - сказал Роман Зобнин.

Полузащитник команды Юрий Газинский поблагодарил болельщиков и отметил, что ждет большой поддержки.

"Всем спасибо за поддержку! Ребят, мы постараемся пройти Испанию и выйти в следующий раунд турнира, чтобы вы гордились нами", - подчеркнул хавбек Денис Черышев.

Защитник Илья Кутепов добавил, что вместе с болельщиками команда сможет многое.

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