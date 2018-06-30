Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчем с Испанией - ВИДЕО

30 июня 2018 15:06

Футболисты сборной России обратились к болельщикам в видеоролике перед матчем 1/8 финала чемпионата мира - 2018 с командой Испании. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дорогие друзья, болельщики! Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что поддерживали нас на протяжении трех матчей. Мы чувствовали вашу поддержку.

Нас ждет очень тяжелый матч с Испанией. Надеемся, вы все придете на стадион, будете смотреть игру по телевизору. Мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, и мы будет вас радовать!" - сказал Роман Зобнин.

Полузащитник команды Юрий Газинский поблагодарил болельщиков и отметил, что ждет большой поддержки.

"Всем спасибо за поддержку! Ребят, мы постараемся пройти Испанию и выйти в следующий раунд турнира, чтобы вы гордились нами", - подчеркнул хавбек Денис Черышев.

Защитник Илья Кутепов добавил, что вместе с болельщиками команда сможет многое.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:
Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчем с Испанией

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az