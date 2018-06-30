Зрительница: Федерация гимнастики Азербайджана проводит большую работу для развития и популяризации этого вида спорта

Ни в одной стране нет такой прекрасной арены гимнастики, как у нас, об этом Trend сказала зрительница соревнований Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике Назакят Гахраманова, передает Day.Az.

"Часто посещаю соревнования, проводимые в Национальной арене гимнастики, так как мои дети занимаются этим видом спорта. Все соревнования здесь проходят отлично, для спортсменов созданы все условия. Мы ездим на соревнования за рубеж, поэтому я могу с уверенностью сказать, что ни в одной стране нет такой прекрасной арены", - отметила зрительница.

Назакят Гахраманова подчеркнула, что в стране уделяется большое внимание спорту, в том числе и гимнастике.

"Федерация гимнастики Азербайджана проводит большую работу для развития и популяризации этого вида спорта", - подчеркнула зрительница.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике.

В рамках второго дня зрители увидят выступления мужчин в возрастной категории "детишки" и женщин в возрастных категориях "дети" и "малыши".

Всего в соревнованиях, стартовавших в пятницу, принимают участие более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Культурный центр "Зиря", Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.