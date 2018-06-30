Вручены награды последней группе участников Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике - ФОТО

В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения последней группы участников Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.



Напомним, что во второй день зрители могли увидеть выступления мальчиков в возрастной категории "детишки" и девочек в возрастных категориях "дети" и "малыши".

Среди "детишек" победу одержал Гусейн Мустафазаде, второе место занял Ибрагим Айдынлы, а третье - Рашид Алиев.

Среди женщин в возрастной категории "дети" победу праздновала Амалия Агаева, серебряную медаль завоевала Асия Агаева, а бронзовую медаль - Хадиджа Аббасзаде.

Среди малышек золотую медаль завоевала Лейла Мамедзаде, серебряную - Нурйана Алиева, а бронзовую - Альбина Алиева.

Всего в соревнованиях, стартовавших в пятницу, приняли участие более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Культурный центр "Зиря", Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.



