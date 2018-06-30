Лучшие моменты c Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике - ФОТОРЕПОРТАЖ

30 июня 2018 16:22

В Баку в Национальной арене гимнастики прошли соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Всего в соревнованиях, проходивших в течение двух дней, приняли участие более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Культурный центр "Зиря", Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

Trend представляет читателям лучшие моменты с соревнований.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az